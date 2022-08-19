Kirazlı Metro Durağı Nerede? M3 Kirazlı Metro Durağı’na Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Geçen Otobüsler Hangileri?

İstanbul'da pek çok metro hattı bulunuyor. Bunların en bilinenleri ise M2, M3 ve M7 hatları olarak yer alıyor. Günümüzde birçok insan gideceği yere metrolar yardımı ile ulaşım sağlıyor. M3 metrosu açıldığı günden itibaren vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Peki, Kirazlı metro durağı nerede? M3 Kirazlı metro durağına yol tarifi ile nasıl gidilir ve geçen otobüsler hangileri sorusunun yanıtları yazımızın devamında sizinle.
M3 hattı Kirazlı ile Başakşehir arasında hizmet veriyor. 15,9 km uzunluğunda ve tek yöne 70.000 yolcu kapasitesine sahip metronun durakları ise şu şekilde:
Başakşehir - Metrokent, Başak Konutları, Siteler, Turgut Özal, İkitelli Sanayi, İSTOÇ, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı - Bağcılar, Ziya Gökalp Mahallesi, Olimpiyat.
M3 metrosu; 3 dakikada bir hareket ediyor. Sabah 06.00'da başlayan seferler, 23.45'te son buluyor.
Kirazlı metro durağının 5 çıkış noktası bulunuyor. Bu çıkışlar ise şu şekilde sıralanıyor:
Kirazlı metro durağı nerede sorusunun yanıtını da hızlıca verelim. Kirazlı metrosu İstanbul'un Bağcılar semtinde yer alıyor. Kirazlı metro durağı yol tarifi kısaca şu şekildedir:
Kirazlı, Mevlana Cd. No:40, 34209 Bağcılar/İstanbul
Kirazlı metro durağına otobüs ya da dolmuş ile ulaşmak istiyorsanız, aşağıdaki hatları kullanabilirsiniz:
Kirazlı metro durağına minibüs ile gitmek isterseniz İncirli- Metrobüs- Bağcılar hattını kullanabilirsiniz.
M3 metrosu ile çeşitli metro hatlarına aktarma yapabilirsiniz. İşte aktarma yapabileceğiniz metro hatları: