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Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:36 Son Güncelleme: 19.8.2022 21:37

Kirazlı Metro Durağı Nerede? M3 Kirazlı Metro Durağı'na Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Geçen Otobüsler Hangileri?

İstanbul, ulaşım konusunda gelişmiş teknolojisi ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Metrobüs, Marmaray, metro, metrobüs gibi pek çok ulaşım aracına sahip olan şehirde, büyüklüğe rağmen bir yerden bir yere gitmek oldukça kısa sürüyor. Bu kadar çok ulaşım aracının içerisinde hangisinin nereye gittiği sıklıkla merak ediliyor. Bu yazımızda sizin için M3 Kirazlı metro durağına yol tarifi ile nasıl gidilir, geçen otobüsler hangileri gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de Kirazlı metro durağı nerede diye merak ediyorsanız, yazımızı okuyabilirsiniz.

Kirazlı Metro Durağı Nerede? M3 Kirazlı Metro Durağı’na Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Geçen Otobüsler Hangileri?

İstanbul'da pek çok metro hattı bulunuyor. Bunların en bilinenleri ise M2, M3 ve M7 hatları olarak yer alıyor. Günümüzde birçok insan gideceği yere metrolar yardımı ile ulaşım sağlıyor. M3 metrosu açıldığı günden itibaren vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Peki, Kirazlı metro durağı nerede? M3 Kirazlı metro durağına yol tarifi ile nasıl gidilir ve geçen otobüsler hangileri sorusunun yanıtları yazımızın devamında sizinle.

M3 KİRAZLI METRO DURAKLARI

M3 hattı Kirazlı ile Başakşehir arasında hizmet veriyor. 15,9 km uzunluğunda ve tek yöne 70.000 yolcu kapasitesine sahip metronun durakları ise şu şekilde:

Başakşehir - Metrokent, Başak Konutları, Siteler, Turgut Özal, İkitelli Sanayi, İSTOÇ, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı - Bağcılar, Ziya Gökalp Mahallesi, Olimpiyat.

M3 metrosu; 3 dakikada bir hareket ediyor. Sabah 06.00'da başlayan seferler, 23.45'te son buluyor.

M3 KİRAZLI METRO DURAĞI ÇIKIŞLARI

Kirazlı metro durağının 5 çıkış noktası bulunuyor. Bu çıkışlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Engelliler Sarayı
  • Kirazlı Mahallesi
  • Ahmet Yesevi Caddesi
  • Mevlana Caddesi
  • Kazım Karabekir Mahallesi

KİRAZLI METRO DURAĞINA GİDİŞ

Kirazlı metro durağı nerede sorusunun yanıtını da hızlıca verelim. Kirazlı metrosu İstanbul'un Bağcılar semtinde yer alıyor. Kirazlı metro durağı yol tarifi kısaca şu şekildedir:

Kirazlı, Mevlana Cd. No:40, 34209 Bağcılar/İstanbul

KİRAZLI METRO DURAĞINA GİDEN ARAÇLAR

Kirazlı metro durağına otobüs ya da dolmuş ile ulaşmak istiyorsanız, aşağıdaki hatları kullanabilirsiniz:

  • HT10
  • HT11
  • HT13
  • 92K
  • MK42

Kirazlı metro durağına minibüs ile gitmek isterseniz İncirli- Metrobüs- Bağcılar hattını kullanabilirsiniz.

M3 KİRAZLI HATTINDAN AKTARMA YAPILABİLEN İSTASYONLAR

M3 metrosu ile çeşitli metro hatlarına aktarma yapabilirsiniz. İşte aktarma yapabileceğiniz metro hatları:

  • İkitelli Sanayi İstasyonu'nda diğer perona geçerek M9 Bahariye – Olimpiyat hattına aktarma yapabilirsiniz.
  • Kirazlı İstasyonu'nda inerek M1B Yenikapı – Kirazlı hattına aktarma yapabilirsiniz.
  • Mahmutbey İstasyonu'nda inerek M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey hattına aktarma yapabilirsiniz.

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Kirazlı Metro Durağı Nerede? M3 Kirazlı Metro Durağı'na Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Geçen Otobüsler Hangileri?
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