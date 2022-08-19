Kirazlı Metro Durağı Nerede? M3 Kirazlı Metro Durağı’na Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Geçen Otobüsler Hangileri?

İstanbul'da pek çok metro hattı bulunuyor. Bunların en bilinenleri ise M2, M3 ve M7 hatları olarak yer alıyor. Günümüzde birçok insan gideceği yere metrolar yardımı ile ulaşım sağlıyor. M3 metrosu açıldığı günden itibaren vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Peki, Kirazlı metro durağı nerede? M3 Kirazlı metro durağına yol tarifi ile nasıl gidilir ve geçen otobüsler hangileri sorusunun yanıtları yazımızın devamında sizinle.

M3 KİRAZLI METRO DURAKLARI

M3 hattı Kirazlı ile Başakşehir arasında hizmet veriyor. 15,9 km uzunluğunda ve tek yöne 70.000 yolcu kapasitesine sahip metronun durakları ise şu şekilde:

Başakşehir - Metrokent, Başak Konutları, Siteler, Turgut Özal, İkitelli Sanayi, İSTOÇ, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı - Bağcılar, Ziya Gökalp Mahallesi, Olimpiyat.

M3 metrosu; 3 dakikada bir hareket ediyor. Sabah 06.00'da başlayan seferler, 23.45'te son buluyor.

M3 KİRAZLI METRO DURAĞI ÇIKIŞLARI

Kirazlı metro durağının 5 çıkış noktası bulunuyor. Bu çıkışlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Engelliler Sarayı

Kirazlı Mahallesi

Ahmet Yesevi Caddesi

Mevlana Caddesi

Kazım Karabekir Mahallesi

KİRAZLI METRO DURAĞINA GİDİŞ

Kirazlı metro durağı nerede sorusunun yanıtını da hızlıca verelim. Kirazlı metrosu İstanbul'un Bağcılar semtinde yer alıyor. Kirazlı metro durağı yol tarifi kısaca şu şekildedir:

Kirazlı, Mevlana Cd. No:40, 34209 Bağcılar/İstanbul

KİRAZLI METRO DURAĞINA GİDEN ARAÇLAR

Kirazlı metro durağına otobüs ya da dolmuş ile ulaşmak istiyorsanız, aşağıdaki hatları kullanabilirsiniz:

HT10

HT11

HT13

92K

MK42

Kirazlı metro durağına minibüs ile gitmek isterseniz İncirli- Metrobüs- Bağcılar hattını kullanabilirsiniz.

M3 KİRAZLI HATTINDAN AKTARMA YAPILABİLEN İSTASYONLAR

M3 metrosu ile çeşitli metro hatlarına aktarma yapabilirsiniz. İşte aktarma yapabileceğiniz metro hatları: