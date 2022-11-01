Kırgızistan’dan Ne Alınır? Kırgızistan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Kırgızistan'dan alınacak hediyelik eşyalar içinde geleneksel el dokuması olanlar en çok ilgi çekenlerdir. Kırgızistan'ın ve başkenti Bişkek'in neyi meşhur ve hediyelik olarak ne getirilir sorusu hakkında fikri olmayanlar için aslında pek çok çeşit bulunur. İşte Kırgızistan'dan getirilebilecek eşyalar hakkında merak edilenler…

Kırgızistan'dan Ne Alınır?

Orta Asya'nın tam bağımsız Türk devletlerinden biri olan Kırgızistan'dan ne alınır sorusuna geçmeden önce genel özelliklerinden değinmek gerekirse Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra özgürlüğünü kazanmıştır. Sırasıyla, Göktürk Devleti, Karahanlılar, Rusya İmparatorluğu ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin vatanı olmuştur. Topraklarının büyük bir kısmını kaplayan "Tanrı Dağları" nedeniyle Kırgızistan, "Orta Asya'nın İsviçre'si" olarak bilinir. "Issık Gölü" dünyanın ikinci büyük dağ gölüdür. Tarihi mekanları ve mimarisinden ziyade, doğası ile dikkat çeker. Turistlerin de yavaş yavaş rotasını çevirmeye başladığı ülkede bir hayli dikkat çekici hediyelik eşya bulmak mümkündür.

El sanatlarını seviyorsanız, Kırgızistan çok kaliteli ulusal el sanatları ürünleriyle sizi ve sevdiklerinizi şaşırtabilir. Ülkeden ayrılırken, yanınızda birkaç hediyelik eşya almak hoş bir hareket olabilir. Eski zamanlardan beri Kırgız göçebelerinin yaşamında keçe büyük rol oynamıştır ve bu güne kadar Kırgızistan'da yapılan keçe, dünyanın en iyisi olarak kabul edilir. Hemen her üründe de keçeden yararlanılır.

Kırgızistan'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Bu ülkede hemen hemen her şey keçeden yapılmıştır, bu nedenle Kırgızistan seyahatiniz sırasında terlik, çanta, şapka, oyuncak ve çeşitli eşyaların hepsinin keçeden yapıldığına şahit olmanız mümkündür. İşte Kırgızistan'dan satın alınabilecek hediyelik eşyalar…

Sanat galerilerindeki geleneksel tablolar

Keçeden yapılan giysiler, bebekler ve aksesuarlar

Meşhur kalpak

Deri giysiler, çantalar, cüzdanlar, ayakkabılar ve kemerler

Meraklıları için satranç takımı

Geleneksel takılar ve mücevherler

El dokuması halı, duvar halısı, kilim

Otantik kıyafetler