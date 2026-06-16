Kırgızlardan TTÖMER’e övgü

Kırgızıstanlı gençler, sabır ve özveriyle Türkçe öğreten Türk öğretmenlerinin çabalarını övdü. Halihazırda Uygurca ve Kırgızca dersleri alan gençlerin başarılı sonuçlar aldığını belirten kursiyerler, Türkçe eğitiminin akıcı geçtiğini dile getirdi. Türkiye
'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'nce faaliyet gerçekleştiren Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi'nde (TTÖMER) ders alan öğrenciler, "Türk eğitmenler, hem bizim için öğretmen hem de sıcak birer arkadaş" sözleriyle öğretmenlerin derslerdeki çabalarını anlattı. TTÖMER'in 2026 yılı itibarıyla 14 farklı şehirde 8 bin kursiyere Türkçe öğrettiği kaydedildi.