Kırık Dişe Ne Yapılır? Kırık Diş Tedavisi Nasıl Yapılır ve Ne Kadar Sürer?

Kırık diş tedavisinde kullanılan birkaç etkili yöntem bulunur. Diş kırıldıktan sonra oluşan enfeksiyonu yok etmek için kanal tedavisi uygulanır. Öte yandan, ön dişlerin minesinde oluşan küçük boyutlu çatlaklar için ise bonding tedavisi uygulanır. Bu bir estetik dolgudur ve yüzeydeki çatlak doldurularak pürüzsüz bir hale getirilir. Kırık dişe ne yapılır, tedavisi nasıl yapılır ve ne kadar sürer öğrenmekte fayda vardır.

Kırık Dişe Ne Yapılır?

Dişler, birden fazla nedene bağlı olarak kırılabilir ve çatlayabilir. Çene ve dişlerin işlevselliğini etkileyen diş kırıkları, bir sağlık sorunu olduğu kadar estetik açıdan da hoş değildir. Bundan dolayı, diş kırıldıktan en geç 30 dakika veya 1 saat sonra kesinlikle bir diş doktoruna muayene olunmalıdır. Bu süre zarfında, kırılan bölgeye asla elle temas edilmemelidir. Enfeksiyon gelişme riski olduğu için buna dikkat edilmesinde fayda vardır. Uzman doktor, muayeneyi tamamladıktan sonra hastanın durumuna bağlı olarak uygulanacak tedavi yöntemine karar verir. Eğer kırık çok derin ve pulpa ya da köke kadar uzanıyor ise kanal tedavisi yapılır veya duruma göre diş çekilir. Kırık diş tedavisi için yaprak porselen (Laminate veneer), dolgu veya kuron tedavisi uygulanır.

Kuron Tedavisi: Dişlerde oluşan ileri derecedeki çürükler ile kırıklara uygulanan bir yöntemdir. Dişin bir kısmı yontulur ve kaplama geçirilerek eski haline dönmesi sağlanır. Seramik kuron, porselen kuron, zirkonyum kuron ve metal kuron olmak üzere 4 çeşidi bulunur.

Yaprak Porselen (Laminate Veneer) Tedavisi: Çoğunlukla ön dişlerde meydana gelen kırıkları onarmak için yapılan kaplama tedavi yöntemidir. Bu uygulama ile dişlerin doğal görünümüne yakın bir sonuç elde etmek mümkündür. Dişlerin yüzeyine sıkı bir şekilde yapıştırıldıkları için çıkmaları söz konusu değildir. Ek olarak, renklerinde herhangi bir değişim meydana gelmediği için kullanışlıdırlar.

Dolgu Tedavisi: Küçük boyutlu diş kırıklarında yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Sağlam bir sonuç almayı sağlayan dolgu, bu yönüyle oldukça güvenilirdir.

İmplant Tedavisi: Derine ulaşan kırıkları kurtarmak bazen mümkün olmayabilir. Diş özü ve diş kökünün zarar gördüğü durumlarda, dişin çekilmesi tek çare olabilir. Kaybedilen dişin yerine ise implant uygulaması yapılır ve hastanın hem estetik kaygıları giderilir hem de işlev kaybı önlenir.

Kanal Tedavisi: Dişte meydana gelen kırıktan sonra enfeksiyon oluşursa kanal tedavisi uygulanması gerekebilir. Özellikle diş köküne kadar varan kırıklarda bunun yapılması zorunludur. Bu uygulama diş kırığını değil, onunla birlikte ortaya çıkan enfeksiyonu tedavi eder.

Diş Kırılması Neden Olur?

Dişleri düzenli olarak fırçalamak, ağız bakımına dikkat etmek ve sık sık muayene olmak sağlıklı kalmaları açısından önemlidir. Diş kırılmasının en yaygın görülen nedenleri arasında ise şunlar bulunur: