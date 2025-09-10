Parmaklar, günlük yaşamda en çok kullandığımız organlarımız arasında yer alır ve bu nedenle yaralanmalara karşı oldukça hassastır. Son dönem araştırmaları, parmaklardaki kırık ve çatlakların hem işlev kaybına hem de uzun süreli rahatsızlıklara yol açabileceğini gösteriyor. Kırık parmak genellikle aniden oluşan şiddetli ağrı, şişlik ve morarma ile kendini belli eder. Parmakta şekil bozukluğu veya normalden farklı bir açı gözlenmesi de kırığın önemli göstergelerindendir. Kırık parmak hareket eder mi, parmağın kırık olup olmadığı nasıl anlaşılır, oynatılır mı soruları sıkça merak edilir.
Kırık bir parmağı hareket ettirmek genellikle oldukça acı vericidir. Ancak bazı durumlarda, parmak kırık olmasına rağmen yine de hareket ettirilebilir ve ağrı sadece hafif seviyede hissedilebilir. Parmak kırıldıktan kısa bir süre sonra, genellikle 5-10 dakika içinde, şişlik, morarma ve bazen kızarıklık da ortaya çıkabilir.
Kırık parmağın belli başlı işaretleri şunlardır:
ÖNEMLİ UYARI: Kırık şüphesi varsa mutlaka bir uzman hekime başvurun. Erken ve doğru tedavi, parmağın düzgün şekilde iyileşmesi için şarttır.