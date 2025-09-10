Parmaklar, günlük yaşamda en çok kullandığımız organlarımız arasında yer alır ve bu nedenle yaralanmalara karşı oldukça hassastır. Son dönem araştırmaları, parmaklardaki kırık ve çatlakların hem işlev kaybına hem de uzun süreli rahatsızlıklara yol açabileceğini gösteriyor. Kırık parmak genellikle aniden oluşan şiddetli ağrı, şişlik ve morarma ile kendini belli eder. Parmakta şekil bozukluğu veya normalden farklı bir açı gözlenmesi de kırığın önemli göstergelerindendir. Kırık parmak hareket eder mi, parmağın kırık olup olmadığı nasıl anlaşılır, oynatılır mı soruları sıkça merak edilir.

KIRIK PARMAK HAREKET EDER Mİ?

Kırık bir parmağı hareket ettirmek genellikle oldukça acı vericidir. Ancak bazı durumlarda, parmak kırık olmasına rağmen yine de hareket ettirilebilir ve ağrı sadece hafif seviyede hissedilebilir. Parmak kırıldıktan kısa bir süre sonra, genellikle 5-10 dakika içinde, şişlik, morarma ve bazen kızarıklık da ortaya çıkabilir.

PARMAĞIN KIRIK OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR, OYNATILIR MI?

Kırık parmağın belli başlı işaretleri şunlardır:

Ağrı: Kırık parmakta en yaygın belirti ağrıdır. Bu ağrı sürekli olabilir veya sadece parmağı hareket ettirdiğinizde hissedilebilir ve zamanla artabilir.

Şişlik: Parmağın özellikle darbe alan kısmında şişlik oluşabilir. Şişlik, yaralanmanın hemen ardından veya birkaç saat içinde ortaya çıkabilir.

Morarma: Cilt üzerinde morluk veya mavimsi renk değişimi kırığın habercisi olabilir. Bu, kan damarlarının hasar görmesinden kaynaklanır.

Deformasyon: Parmak normal hizasında durmayabilir; eğri görünmesi veya eklem yapısının bozulması kırığın belirtisi olabilir.

Uyuşma veya karıncalanma: Eğer kırık sinirlere baskı yapıyorsa, parmakta uyuşma, karıncalanma veya his kaybı yaşanabilir.