Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Ramazan Sofrası Kuruldu

Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Vali Makas, iftar sonrası yaptığı konuşmada, kamu düzeninin korunması ve adaletin sağlanması noktasında cezaevi personelinin önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Vali Makas, "Sizler, devletimizin adalet sisteminin en önemli unsurlarından birisiniz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla, mahkûmiyet sürecinde hükümlülerin topluma kazandırılması adına büyük bir fedakârlık gösteriyorsunuz.
Bu kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum," dedi. İftar programında Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin de birer konuşma yaparak, infaz koruma memurlarının ve cezaevi personelinin üstlendiği zorlu görevin önemine değindi. Program, yapılan duaların ardından sona ererken, Vali Mehmet Makas iftar sonrası cezaevi personeliyle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.