Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Ramazan Sofrası Kuruldu

Bu kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum," dedi. İftar programında Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin de birer konuşma yaparak, infaz koruma memurlarının ve cezaevi personelinin üstlendiği zorlu görevin önemine değindi. Program, yapılan duaların ardından sona ererken, Vali Mehmet Makas iftar sonrası cezaevi personeliyle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.