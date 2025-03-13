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Giriş Tarihi: 13.3.2025 00:13

Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Ramazan Sofrası Kuruldu

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ile 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin’in daveti üzerine Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, infaz koruma memurları ve kurum personeliyle bir araya geldi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Ramazan Sofrası Kuruldu

Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Vali Makas, iftar sonrası yaptığı konuşmada, kamu düzeninin korunması ve adaletin sağlanması noktasında cezaevi personelinin önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Vali Makas, "Sizler, devletimizin adalet sisteminin en önemli unsurlarından birisiniz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla, mahkûmiyet sürecinde hükümlülerin topluma kazandırılması adına büyük bir fedakârlık gösteriyorsunuz.

Bu kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum," dedi. İftar programında Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin de birer konuşma yaparak, infaz koruma memurlarının ve cezaevi personelinin üstlendiği zorlu görevin önemine değindi. Program, yapılan duaların ardından sona ererken, Vali Mehmet Makas iftar sonrası cezaevi personeliyle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

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Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Ramazan Sofrası Kuruldu
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