Kırıkkale YİH’e 5,7 milyon liralık yatırım

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Albayrak, yoğun bakım ve diyaliz servislerine 4 motorlu, yataklı servislerine 3 motorlu, 230 adet yatak ve tedavi arabası alınarak hastaların hizmetine sunulduğunu söyledi. Bunun yanı sıra hastane laboratuvarı için, tüp ayırma cihazının alınarak, faaliyete geçtiğini duyurdu.





HAYIRLI OLSUN

Başhekim Op. Dr. Albayrak toplam değeri 5.7 milyon TL olan materyallerin hastaneye kazandırıldığını ve hastalara en iyi şekilde hizmet verilebilmesi için çaba sarf edildiğini bildirerek, hastane ve hastalara hayırlı olması temennisinde bulundu.