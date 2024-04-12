Kırıkkale’de acı kaza: Yaralılara yardıma giden Yunus öldü...

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kızılırmak ile İ.A. ve E.B., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Yunus Kızılırmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İkinci kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı...