Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de akılalmaz kaza! Taklalar atan otomobilin sürücüsü kaçtı: Yaşlı çift dakikalarca dil döktü!
Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:00 Son Güncelleme: 30.04.2026 09:19

Kırıkkale’de meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Taklalar atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü sırra kadem bastı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaşlı çift kazayı kendilerinin yaptığını ifade etti. Dakikalarca dil döken çift polisleri ikna etmeye çalıştı. Sürücü olduğunu ifade eden yaşlı adam panik yaptığını söyledi. İşte film senaryolarına benzeyen olayın detayları…

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AEP 662 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TAKLALAR ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Takla atan otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta yaptıkları incelemede alkol şişeleriyle karşılaştı. Sürücünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığını belirledi.

"KORKTUM, PANİK YAPTIM"

Kazanın ardından eşiyle birlikte olay yerine gelen bir vatandaş, aracı kendisinin kullandığını iddia etti. Panik yaptığı için olay yerinden ayrıldığını söyleyen vatandaş, "Vallahi ben sürüyordum arabayı. Tansiyonum yükseldi. Arabanın anahtarı da bende. Beni araçtan başkaları çıkarttı. Korktum, panik yaptım. Beni başkaları eve götürdü, hanımı aldım geldim" diyerek kendini savundu.



YAŞLI ÇİFT DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Polis ekipleri, araçta bulunan alkol şişeleriyle ilgili de yaşlı çifte soru yöneltti. Vatandaş, alkol şişelerinin araca daha önce konulmuş olabileceğini öne sürdü. Dakikalarca polis ekiplerine kazayı kendilerinin yaptığını anlatmaya çalışan çift, ekipleri ikna edemedi.

"SİZ BİZE İNANMIYORSUNUZ, BİZ DE SİZE SÖYLEMİYORUZ"

Polis ekiplerinin araç sahibinin ismini sorması üzerine kadının, "Siz bize inanmıyorsunuz, biz de size söylemiyoruz" sözleri dikkat çekti. Kaza yaptığını öne süren kişinin üzerinde belirgin yara izine rastlanmaması da ekiplerin şüphesini artırdı.

YAŞLI KADIN FENALAŞTI

Bu sırada fenalaşan kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Şarampole devrilen otomobil, yapılan incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri, kazanın gerçek sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
