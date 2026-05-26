Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kırıkkale bayram namaz saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:17

Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kırıkkale bayram namaz saati

2026 Kurban Bayramı coşkusu tüm Türkiye’de başlamışken, bayram namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Böylece Kırıkkale'de ikamet vatandaşların gündeminde “Kırıkkale bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?” sorusu yer aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kırıkkale bayram namaz saati
  • ABONE OL

İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı ile Müslümanlar namaz vakitlerini merakla araştırmaya başladı. Diyanet tarafından açıklanan bilgiler ile tüm detaylar netleşti. Böylece Kırıkkale bayram namaz saati de ön plana çıktı.



KIRIKKALE'DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, Kırıkkale'de 2026 Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs Çarşamba günü ve 05:56 saatinde kılınacak.



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.



2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:

  • Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
  • Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)
  • Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kırıkkale bayram namaz saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA