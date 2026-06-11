Kırıkkale’de bıçaklı kavgada kan aktı: 2 kişi ağır yaralandı

Olay, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi 362. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. ve U.K.K., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle çıkan kavga sırasında göğüs bölgelerinden bıçakla yaralandı.
Yaralılar, olay yerinden uzaklaşarak Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan geçen ambulansı durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.