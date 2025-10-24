Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de DEAŞ’a darbe: Yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 24.10.2025 16:51

Kırıkkale’de polis ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen İ.S.A.Q. ve A.F.H.A. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devlet güvenliğine, kamu düzenine, halkın huzur ve güvenine yönelik her türlü terör faaliyetini bertaraf etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

