Kırıkkale’de DEAŞ’a darbe: Yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı!

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen İ.S.A.Q. ve A.F.H.A. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devlet güvenliğine, kamu düzenine, halkın huzur ve güvenine yönelik her türlü terör faaliyetini bertaraf etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.