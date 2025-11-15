Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de dehşet anı: Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu! 7 yaralı
Kırıkkale’de dehşet anı: Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu! 7 yaralı

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada iki ayrı aileden toplam 7 kişi yaralandı. Arkadan gelen bir aracın çarpması üzerine kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, H.D. yönetimindeki otomobile, aynı istikamette ilerleyen İ.G. idaresindeki araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan H.D.'nin kullandığı otomobil bariyerleri aşıp metrelerce sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı.

Korkunç kazada sürücü H.D. ile araçtaki yolcular Ö.E.D. ve R.F.D.; diğer otomobilde bulunan Y.G., S.G., B.G. ve N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, araçlar yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

