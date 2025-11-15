Kırıkkale’de dehşet anı: Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu! 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, H.D. yönetimindeki otomobile, aynı istikamette ilerleyen İ.G. idaresindeki araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan H.D.'nin kullandığı otomobil bariyerleri aşıp metrelerce sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı.

Korkunç kazada sürücü H.D. ile araçtaki yolcular Ö.E.D. ve R.F.D.; diğer otomobilde bulunan Y.G., S.G., B.G. ve N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, araçlar yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.