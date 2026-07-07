Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 7.07.2026 08:05

Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişi yaralandı

Tekirdağ’dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Süha firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 41 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AA
Kırıkkale’de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KIRIKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA