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Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:28 Son Güncelleme: 24.06.2026 09:29

Kırıkkale'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 5 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Kırıkkale’de feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 5 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keçili köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. (58) idaresindeki hafif ticari araç ile S.C. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada E.D.'nin (25) kullandığı motosiklet de kazaya karıştı. Zincirleme kazada sürücüler ile araçlardaki E.Ö. (25) ve M.S. (55) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KIRIKKALE #YAHŞİHAN

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Kırıkkale'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 5 yaralı
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