Kırıkkale’de feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keçili köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. (58) idaresindeki hafif ticari araç ile S.C. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada E.D.'nin (25) kullandığı motosiklet de kazaya karıştı. Zincirleme kazada sürücüler ile araçlardaki E.Ö. (25) ve M.S. (55) yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.