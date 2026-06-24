Kırıkkale’de feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keçili köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. (58) idaresindeki hafif ticari araç ile S.C. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada E.D.'nin (25) kullandığı motosiklet de kazaya karıştı. Zincirleme kazada sürücüler ile araçlardaki E.Ö. (25) ve M.S. (55) yaralandı.