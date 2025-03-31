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Giriş Tarihi: 31.3.2025 16:26 Son Güncelleme: 31.3.2025 16:50

Kırıkkale'de feci kaza! Kavşakta çarpışan otomobillerden biri hurdaya döndü: 1 ölü 6 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 73 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybederken, aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de feci kaza! Kavşakta çarpışan otomobillerden biri hurdaya döndü: 1 ölü 6 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Işıklar köyü mevkisinde gerçekleşti. C.C. yönetimindeki 06 FAS 964 plakalı Fiat marka otomobil ile Kaya Bedir'in kullandığı 06 YIJ 93 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje savrularak hurdaya döndü. Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 73 yaşındaki sürücü Kaya Bedir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen C.C. (35), E.C. (37), Ç.C. (4), D.C. (9), M.T. (65) ve S.T. (60) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun arttığı bölgede kaza, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılarak otoparka götürüldü. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

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Kırıkkale'de feci kaza! Kavşakta çarpışan otomobillerden biri hurdaya döndü: 1 ölü 6 yaralı
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