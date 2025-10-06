Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de feci kaza! Otomobil gence böyle çarptı
Kırıkkale’de yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki genç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki E.E. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan 32 yaşındaki E.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç, kanlar içinde yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan gencin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

