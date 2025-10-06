Kırıkkale’de feci kaza! Otomobil gence böyle çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki E.E. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan 32 yaşındaki E.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç, kanlar içinde yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan gencin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.