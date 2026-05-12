Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:17

Kırıkkale'de feci kaza! Otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı!

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin önce trafik ışıklarına, ardından park halindeki çekici aracına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü Eda Taşkın hayatını kaybetti. Araçta bulunan yolcu O.A. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda Taşkın idaresindeki 71 ADU 941 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, önce trafik ışıklarına ardından park halindeki çekiciye çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Eda Taşkın ile yolcu O.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. O.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KIRIKKALE

