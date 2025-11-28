Kırıkkale’de feci olay: 3 tonluk sac levhanın altında kaldılar! 2 işçi öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı. İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.