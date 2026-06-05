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Giriş Tarihi: 5.06.2026 13:14

Kırıkkale’de fırıncılar arasında rayiç bedel kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı

Kırıkkale’de ekmeğin rayiç bedeli konusunda yapılan toplantı sırasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de fırıncılar arasında rayiç bedel kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı
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Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte uygulanacak ekmek fiyatlarıyla ilgili bir araya gelen fırın işletmecileri arasında görüşme sırasında gerginlik yaşandı. F.O. ve S.O.'nun, F.A.'dan para talep etmesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, F.O. yanında bulunan bıçakla F.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliler F.O. ve S.O.'yu olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale’de fırıncılar arasında rayiç bedel kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı
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