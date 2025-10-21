Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 20:15

Kırıkkale'de meydana gelen olayda, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, 4 kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Kaza, Osmangazi Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki otomobil, Ç.D. yönetimindeki minibüsü sollamaya çalıştığı esnada karşı istikametten gelen E.D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

