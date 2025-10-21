Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı!

Kaza, Osmangazi Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki otomobil, Ç.D. yönetimindeki minibüsü sollamaya çalıştığı esnada karşı istikametten gelen E.D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.