Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de kan donduran olay! Gelinini ve kız kardeşini katletti! Caniden şok savunma: Olmasa iyiydi
Giriş Tarihi: 9.04.2026 15:51 Son Güncelleme: 9.04.2026 16:39

Kırıkkale’de kan donduran olay! Gelinini ve kız kardeşini katletti! Caniden şok savunma: Olmasa iyiydi

Kırıkkale’de avukatlık bürosunda yaşanan katliam sonrası sanığın ifadesi kan dondurdu. 2 kadının hayatını kaybettiği olayın detayları ilk duruşmada ortaya çıktı. Sanık Yaşar Ereli “Tek suçum baba olmak” sözleri ile tartışma yarattı. İşte, sanığın mahkemede şoke eden sözleri…

DHA Yaşam
Kırıkkale’de kan donduran olay! Gelinini ve kız kardeşini katletti! Caniden şok savunma: Olmasa iyiydi
Olay, 5 Aralık 2025'te Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, yaşanan kavgada, tabanca ile gelini Eser Ereli ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti. Ereli ve Geçer kardeşler hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Yaşar Ereli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI

Soruşturma kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Yaşar Ereli'nin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış hapsi istenen iddianame, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'BOŞANACAKLARINI OLAYDAN 2 GÜN ÖNCE ÖĞRENDİM'

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ereli ile taraf avukatları katıldı. Sanık Yaşar Ereli savunmasında, oğlu ile gelini arasındaki boşanma meselesini olaydan 2 gün önce öğrendiğini söyledi.

'KENDİMİ KAYBETTİM, OLMASA İYİYDİ'

Olay günü, avukatının yanına giderek karşı tarafın avukatıyla görüşmek istediğini belirten Ereli, "Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Karşı tarafın isteklerini kabul etmedim. Talep ettikleri eve eş değer başka bir daire vermek istedim. 'Nafakayı da mahkeme karar versin' dedim. Sonra bana hakaret ettiler, kendimi parçalayacak duruma geldim. Ardından kendimi kaybettim ve geline ateş ettim. Avukat hanımdan da ambulansa haber vermesini istedim. Daha sonra başka bir odada bulunan gelinin kız kardeşi üzerime doğru gelince ona da ateş ettim. Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Yaşar Ereli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Kırıkkale’de kan donduran olay! Gelinini ve kız kardeşini katletti! Caniden şok savunma: Olmasa iyiydi
