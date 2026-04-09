Kırıkkale’de kan donduran olay! Gelinini ve kız kardeşini katletti! Caniden şok savunma: Olmasa iyiydi

'KENDİMİ KAYBETTİM, OLMASA İYİYDİ'

Olay günü, avukatının yanına giderek karşı tarafın avukatıyla görüşmek istediğini belirten Ereli, "Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Karşı tarafın isteklerini kabul etmedim. Talep ettikleri eve eş değer başka bir daire vermek istedim. 'Nafakayı da mahkeme karar versin' dedim. Sonra bana hakaret ettiler, kendimi parçalayacak duruma geldim. Ardından kendimi kaybettim ve geline ateş ettim. Avukat hanımdan da ambulansa haber vermesini istedim. Daha sonra başka bir odada bulunan gelinin kız kardeşi üzerime doğru gelince ona da ateş ettim. Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Yaşar Ereli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.