Kırıkkale’de korkutan kaza! İki otomobil çarpıştı | Yaralılar var

Yürekleri ağza getiren kaza, Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (22) yönetimindeki otomobil ile Y.Ö. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Y.Ö. ile araçlarda bulunan A.B.D. (24), G.Ö. (40) ve H.Ö. (62) yaralandı.
4 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.