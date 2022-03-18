Kırıkkale’de meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, 15.30 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin kavşağında meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 71 AKK 518 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.B. kontrolündeki 16 ADJ 688 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İ.K. ile beraber aynı otomobilde bulunan H.K. ve çocuklar İ.A.K ile A.E.K yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.