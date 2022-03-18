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Giriş Tarihi: 18.3.2022 19:50 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:51

Kırıkkale’de meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Kırıkkale’de, kavşakta yavaşlayamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin kavşağında meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 71 AKK 518 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.B. kontrolündeki 16 ADJ 688 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İ.K. ile beraber aynı otomobilde bulunan H.K. ve çocuklar İ.A.K ile A.E.K yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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Kırıkkale’de meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı
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