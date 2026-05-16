Kırıkkale’de sazan sarmalı oyunu buluşmada patladı: Gerçek araç sahibi dolandırıcılığı böyle önledi!

"ENİŞTEM" DİYEREK TANITTI

Şüpheli şahıs, İstanbul'dan bir alıcıyla da 1 milyon 50 bin liraya anlaşarak aileyi Kırıkkale'ye yönlendirdi. Aracı almak için İstanbul'dan gelen aile, Yahşihan'da gerçek araç sahibi Erol Uça ile buluştu. Görüşmede şüpheli şahsın, Uça'yı "eniştem" diyerek tanıttığı ortaya çıktı. Durumu anlayan Uça, alıcıları uyararak para göndermemelerini istedi.

Araç sahibi Erol Uça, yaşanan sürecini İHA'ya anlattı. Uça, "Aracımı satmak için sosyal medya platformunda bir ilan oluşturdum. Daha sonra kendisini Melih Karlı olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Telefonda araçla ilgili pazarlık yaptık. Benden, sorgulama yapmak bahanesiyle aracın orijinal fotoğraflarını ve ruhsat fotoğrafını istedi. Ben de o an inanarak bu bilgileri kendisine gönderdim" dedi.