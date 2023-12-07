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Giriş Tarihi: 7.12.2023 16:11

Kırıkkale'de silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı!

Kırıkkale'de dehşet dolu anlar yaşandı. Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı...

DHA
Kırıkkale’de silahlar konuştu: 1’i ağır 2 yaralı!

Olay, sabah saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. R.Z. (48), B.T. (30) ve T.T. (23) ile evine gittikleri husumetli oldukları B.Z. (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştü. B.Z.'nin evdeki oğlu A.O.Z. tabanca ile R.Z., B.T. ve T.T.'ye ateş etti. R.Z. ve B.T. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan B.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı...

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Kırıkkale'de silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı!
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