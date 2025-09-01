Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de tır ile otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı
Kırıkkale’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. H.G. yönetimindeki tır ile İ.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü İ.A. (32) ile yolcular Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

