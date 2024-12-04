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Giriş Tarihi: 4.12.2024 20:45 Son Güncelleme: 4.12.2024 20:55

Kırıkkale'de trafik kazaları: 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de trafik kazaları: 5 kişi yaralandı

Sürücü M.E. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu 15. kilometrede yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce demir bariyerlere sonra da H.Ö.İ. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte aynı aileden olan yolcular A.Y.E. ve A.N.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Öte yandan diğer kaza ise yine Kırıkkale-Ankara karayolu 14. kilometrede meydana geldi. Sürücü D.Ş. idaresindeki otomobil, seyir halinde iken sürücü Y.S'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan yolcular, Z.T. ve N.T. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazadaki yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Kırıkkale'de trafik kazaları: 5 kişi yaralandı
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