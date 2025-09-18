Kırıkkale’de uçurumdan yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı!

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 AE 7149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 65 metreden yuvarlanan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 70 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.