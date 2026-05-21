Kırıkkale’de Üretilen MKE KANS, EFES 2026’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Takdim Edildi

Ziyaret sırasında MKE Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen yerli ve millî MKE KANS av tüfeği takdim edildi. Yüksek kalite standartlarıyla üretilen ve modern tasarımıyla dikkat çeken KANS tüfeği, MKE'nin yerli üretim gücünü yansıtan önemli ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MKE, özellikle Kırıkkale'deki üretim tesislerinde geliştirdiği projelerle hem güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor hem de sivil alanda yerli üretim kapasitesini güçlendiriyor. Uzun yıllardır savunma sanayiinin merkezi olarak gösterilen Kırıkkale'de üretilen silah sistemleri, Türkiye'nin millî teknoloji hamlesinin önemli parçaları arasında yer alıyor.

EFES 2026 Tatbikatı kapsamında sergilenen ürünler arasında dikkat çeken MKE KANS av tüfeği, yerli mühendislik kabiliyeti ve üretim kapasitesinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKE standına gerçekleştirdiği ziyaret ise savunma sanayiine verilen desteğin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi. MKE yetkilileri, tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda yerli ve millî üretim çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.