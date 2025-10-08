Kırıkkale’de yasa dışı bahis çetesinin yöneticisi tutuklandı: Çok sayıda gereç ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemi tespit edildi.

Adreste yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart ve 1 adet harddisk ele geçirildi. Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda; bahis sitelerinin yönetim panellerinin aktif olduğu, müşteri kayıtlarıyla para hareketlerinin takip edildiği, farklı şahıslara ait IBAN hesapları üzerinden yapılan para transferlerinin kripto cüzdan, sanal ödeme yöntemleri ve havale yoluyla sitelere aktarıldığı belirlendi.