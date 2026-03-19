Kırıkkale’den Aksa için tek yürek

Kırıkkale'de, Gazze'de süren saldırılar ve Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasına tepki göstermek amacıyla vatandaşlar teravih namazı sonrası Nur Camii'nde bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, Filistin halkına destek mesajları verildi. Programda konuşan Kırıkkale İHH Temsilcisi Fatih Genç, yaşananların yalnızca bölgesel bir kriz olmadığını belirterek, insanlığın ortak değerlerinin hedef alındığını söyledi. Genç, "Bugün burada sadece bir kınama yapmak için değil, inanç özgürlüğüne ve insanlık mirasına yönelik saldırılara dikkat çekmek için toplandık" dedi.

Mescid-i Aksa'nın uzun süredir ibadete kapalı tutulduğunu ifade eden Genç, bunun tarihsel açıdan tehlikeli bir sürece işaret ettiğini vurguladı. Ramazan ayında alınan bu kararın, yalnızca Müslümanları değil tüm insanlığı ilgilendiren bir hak ihlali olduğunu dile getirdi. Gazze'de yaşananların da her geçen gün ağırlaştığını belirten Genç, sivillerin hedef alındığını, temel yaşam ihtiyaçlarının engellendiğini ve büyük bir insani dram yaşandığını söyledi. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atarken, Mescid-i Aksa'nın yeniden ibadete açılması ve Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamalarda, uluslararası kamuoyunun sessizliğine de tepki gösterildi.