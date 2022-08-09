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Giriş Tarihi: 9.8.2022 16:27

Kırılma Noktası film konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Orijinal adıyla Point Break ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kırılma Noktası film konusu ile genç bir FBI ajanının hikayesini konu ediniyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ericson Core oturuyor. Kırılma Noktası filmi oyuncuları arasında sevilen isimler yer alıyor. Peki, Kırılma Noktası filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte yanıtlar…

Kırılma Noktası film konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Kırılma Noktası film konusu ile izleyenlerden beğenileri topluyor. Genç FBI ajanı sporculardan oluşan bir hırsızlık çetesine sızar. 1991 yapımı Keanu Reeves filminin yeniden uyarlaması olan yapım, aksiyon filmi severlerden beğenileri topluyor. Peki, Kırılma Noktası filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, 2015 Kırılma Noktası filmi oyuncuları ve detaylar…

KIRILMA NOKTASI FİLM KONUSU (2015)

Johnny Utah genç bir FBI ajanıdır. Gizli bir görevle elit sporculardan oluşturulmuş ve başında Bodhi adındaki bir adamın yer aldığı bir hırsızlık çetesine sızar. Pek çok yeteneğe sahip olan bu sporcular polis güçlerinin dikkatini çekmektedir; zira sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlemektedirler; şüpheler üzerlerindedir. Utah kimliğini gizleyerek bu ekip ile suç odaklarının bağını ispatlamaya çalışır.

KIRILMA NOKTASI OYUNCULARI

Edgar Ramirez

Luke Bracey

Ray Winstone

Teresa Palmer

Matias Varela

Clemens Schick

Tobias Santelmann

Max Thieriot

KIRILMA NOKTASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Point Break, Amerikan-Alman-Çin ortak yapımıdır. Ana çekimler 26 Haziran 2014'te Berlin'de başladı. Çekimler, gerçek ekstrem spor yıldızları ve dublörler kullanılarak dört kıtada toplam 11 ülkede gerçekleşti.

Mekanlar arasında Berlin /Almanya, Hall in Tirol , Lienz ve Karintiya / Avusturya , İtalya, İsviçre , Hawaii, Tahiti , Meksika , Arizona , Utah , Venezuela, Fransa, Hindistan ve Birleşik Krallık bulunmaktadır.

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Kırılma Noktası film konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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