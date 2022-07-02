Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler?

KIRILMA NOKTASI FİLMİ KONUSU

Johnny Utah genç bir FBI ajanıdır. Gizli bir görevle elit sporculardan oluşturulmuş ve başında Bodhi adındaki bir adamın yer aldığı bir hırsızlık çetesine sızar. Pek çok yeteneğe sahip olan bu sporcular polis güçlerinin dikkatini çekmektedir; zira sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlemektedirler. Utah kimliğini gizleyerek bu ekip ile suç odaklarının bağını ispatlamaya çalışır.