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Giriş Tarihi: 2.7.2022 14:15

Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler?

Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler?

2 Temmuz Cumartesi akşamı ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Kırılma Noktası filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2015 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ericson Core oturuyor. Aksiyon türünde olan filmde Teresa Palmer, Luke Bracey gibi isimler yer alıyor. Peki; Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler?

Kırılma Noktası filmi 2 Temmuz Cumartesi akşamı ATV ekranlarında olacak. Medya gündemini yakından takip edenler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor. Johnny Utah isimli genç bir FBI ajanının gizli göreve gelişinin hikayesinin anlatıldığı Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler?

KIRILMA NOKTASI FİLMİ KONUSU

Johnny Utah genç bir FBI ajanıdır. Gizli bir görevle elit sporculardan oluşturulmuş ve başında Bodhi adındaki bir adamın yer aldığı bir hırsızlık çetesine sızar. Pek çok yeteneğe sahip olan bu sporcular polis güçlerinin dikkatini çekmektedir; zira sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlemektedirler. Utah kimliğini gizleyerek bu ekip ile suç odaklarının bağını ispatlamaya çalışır.

KIRILMA NOKTASI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Ericson Core

Türü : Aksiyon, Felaket

Oyuncular : Luke Bracey, Edgar Ramirez, Teresa Palmer

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Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler?
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