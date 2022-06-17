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Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:56 Son Güncelleme: 17.6.2022 15:56

Kırım Nerede? Kırım Nereye Bağlı, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?

Kırım Nerede? Kırım Nereye Bağlı, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?

Kırım birçok farklı nedenle ziyaret edilen stratejik bölgelerdendir. Konum itibari ile tarihi ve kültürel olarak oldukça merak edilen bir yer olduğu söylenebilir. Bu bakımdan Kırım nerede sorusu oldukça araştırılan bir konudur. Karadeniz’in kuzeyinde yer alan Kırım bir yarımadadır. Bu bakımdan da konum olarak detaylı açıklanması gerekir. Kırım nereye bağlı, başkenti neresi ve nasıl gidilir sorusu oldukça merak edilir.

Kırım'a gitmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler için nasıl gidileceği de merak konusudur. Yarımada konumunda olan ülke son derece ilgi çeken bir tarihi dokuya sahiptir. Bu açıdan da her dönem önemli bir bölge olmuştur. Kırım nerede sorusuna Karadeniz'in kuzeyi şeklinde yanıt vermek mümkündür. Fakat Kırım nereye bağlı, başkenti neresi ve nasıl gidilir sorusuna daha detaylı cevap için yazımızı okuyabilirsiniz.

Kırım Nerede?

Tarihsel açıdan önemli son derece büyük olan yerler vardır. Bunlardan birisi de Kırım'dır. Kırım stratejik açıdan çok önemli bir konuma sahiptir. Karadeniz'in kuzeyinde yer alır ve Azak Denizi'nin de güneyinde yer alır. Yarımada konumunda olması yanında Asya ve Avrupa ülkeleri arasında da bir köprü niteliğinde olduğunu söylemek mümkün olabilir. Kültürel açıdan son derece zengin bir yerdir. Kırım'a gitmek istiyorsanız tüm ulaşım alternatiflerini değerlendirmeniz gerekiyor.

Kırım'da çok sayıda gezilecek yer bulunuyor. Hem tarihi yapıları hem de doğal güzellikleri bakımından burayı ziyaret etmek isteyen çok fazla kişi bulunuyor. Rus ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz nadir yerler arasında bulunuyor. Güney sahillerinde mikro iklimi olan Kırım Akdeniz'in en güzel ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkeye resmi giriş izinlerini alan kişiler Kırım'ı gezebilme imkanına sahip olabiliyorlar.

Kırım Nereye Bağlı?

Kırım, Doğu Avrupa bölgesinde yer alıyor. Karadeniz'in de kuzey kıyısında bulunuyor. Ülkemize oldukça yakın olan Kırım Azak Denizi ve Karadeniz'in birleştiği bir yerde bulunuyor. Bölgenin doğu tarafında ise Rusya'nın Kuban bölgesi yer alıyor. Kuzey tarafında da Ukrayna Herson OBlastı bulunuyor.

Kırım Ukrayna'ya Perekop Kıstağı adı verilen bir toprak parçası ile bağlıdır. Bu kelime Osmanlılarda Orkapı olarak bilinir. Rusya'dan ise Kırım Köprüsü ile ayrılmaktadır. Kırım 2014 senesinin Mart ayında Rusya tarafından ele geçirildi. Bu süreç sonrasında da Kırım'ın Rusya'ya katılması için bir referandum yapıldı. Referandum sonuçlarına göre Rusya'ya katılma kararı çıktı. Fakat Rusya dışında birçok Birleşmiş Milletler ülkesi bu duruma karşı çıkmıştır. Günümüzde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından verilen karara göre Kırım Ukrayna'ya bağlı bir özerk cumhuriyettir.

Kırım Nereye Bağlı, Başkenti Neresi ve Nasıl Gidilir?

Kırım Ukrayna'ya bağlı olan özek cumhuriyet yönetimi bulunan bir ülkedir. Başkenti Simferopol olarak kabul edilmiştir. Kırım'a gitmek istiyorsanız farklı ulaşım araçlarını tercih edebilirsiniz. Seyahat belgelerinizin tamamlanmış olması bu süreçte önemlidir. En kolay ulaşım yolu genel olarak uçaklardır. Her gün direkt olarak uçak seferi bulunuyor. İstanbul'dan Kırım Simferopol'a ulaşabilmek yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika sürüyor. Ukrayna üzerinden de ulaşmanız mümkündür.

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Kırım Nerede? Kırım Nereye Bağlı, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?
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