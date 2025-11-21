Kırk Pencereli Mağara turizme kazandırılıyor

rzurum'un Karayazı ilçesi Çıkılgan Mahallesi'nde yer alan Kırk Pencereli Mağaralar, sahip olduğu eşsiz jeolojik yapısı, doğal dokusu ve yöre halkının hafızasında yer eden kültürel hikâyeleri ile bölgenin en önemli turizm potansiyellerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgenin doğal ve kültürel mirasının turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında mağaralar bölgesine uzanan yürüyüş rotasının fizibilite çalışmaları hazırlanacak. Mimari ve mühendislik projelendirme faaliyetleri tamamlanarak bölgenin sürdürülebilir turizm altyapısına kavuşturulması planlanıyor. Karayazı Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülecek 'Kırk Pencereli Mağaralar Yürüyüş Yolu Fizibilite Projesi' Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenecek. Aşağı Çıkılgan köyündeki mağaralar içerisinde kilise, tandır ve oda gibi alanlardan izler bulunuyor. Valilik koordinesinde Atatürk Üniversitesi tarafından haç işaretlerinin bulunduğu mağaraların hangi döneme ait olduğunun öğrenilmesi için araştırma yapılacak. Projenin yapılmasıyla mağaranın turizme kazandırılmış olacağını ifade eden Mahalle Muhtarı Erdal Dinç, "Kırk Pencereli Mağara'ya yürüyüş yolu yapılması mağarayı ziyaret edecek turistler için daha iyi olacak. Çünkü mağara yola uzak olduğu için insanlar 20 dakika yürümek zorunda kalıyordu. Şimdi yapılacak yolla insanlar yorulmadan mağaraya çıkabilecek" dedi.