Kırkikindi yağmurları başlıyor

Türkiye, hafta ortasından itibaren batıdan gelen güçlü soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Ülke genelinde güneşli günler, yerini ani sıcaklık düşüşlerine ve şiddetli sağanak yağışlara bırakacak. Hafta sonu İstanbul'da 11, Ankara'da 13 dereceye kadar gerileyecek sıcaklıklarla birlikte yağışların tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Uzmanlar Anadolu'nun klasik bahar yağışları olan 'kırkikindi'nin getireceği ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. AA