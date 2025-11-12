Kırklarelili şehidin baba ocağında göz yaşı ve dua... Vatan sağolsun!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken düşen askeri uçakta şehit olan 27 yaşındaki Berkay Karaca'nın, Kırklareli Lüleburgaz 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Malatyalı baba Nedim Karaca emekli uzman çavuş, anne Nurdan Karaca (Çelik) ise Kars Kağızmanlı. Şehidin iki erkek kardeşinden biri olan Berkay Karaca, bekar olup 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladı. 8 yıldır vatan hizmetinde bulunan Karaca, görev yaptığı birimden Azerbaycan'a geçici görevle gitmişti.

Ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, şehidin dayısı Adem Çelik, "Vatan sağ olsun, gururluyuz ama çok üzgünüz." ifadelerini kullandı. Kırklareli Valiliği, şehidin cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını duyurdu.