Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 27.11.2025 19:07

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre cinnet geçiren Bahar D., eski eşi C.S. ile birlikte yaşadığı kadın Ç.Ç.’nin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Kırklareli’nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Aynı evde yaşayan C.S. ve Ç.Ç., gece saatlerinde uyudukları sırada üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Alevlerin içinde kalan iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan C.S. olay yerinde yaşamını yitirirken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan Ç.Ç., Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası şüpheli kadın Bahar D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz