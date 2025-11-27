Kırklareli’nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Aynı evde yaşayan C.S. ve Ç.Ç., gece saatlerinde uyudukları sırada üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Alevlerin içinde kalan iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan C.S. olay yerinde yaşamını yitirirken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan Ç.Ç., Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası şüpheli kadın Bahar D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.