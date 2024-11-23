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Giriş Tarihi: 23.11.2024 15:49

Kırklareli’nde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Korkunç olay Kırklareli’nin İstasyon Mahallesi 4. İstasyon Sokak'ta yaşandı. iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.lay ilgili 3 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
Kırklareli’nde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 4. İstasyon Sokak'ta bulunan inşaata gelen grup ile işçiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçak ve silah ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayda kullanılan silah ile bıçağı inşaatta ele geçirdi. Olay ilgili 3 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli’nde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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