Kırklareli’nde feci kaza! 20 yaşındaki Furkan Özmen hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.04.2026 07:48

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikleti sürücüsü 20 yaşındaki Furkan Özmen hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Furkan Özmen ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Furkan Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan Özmen'in askere gitmesine günler kala yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA