Kırklareli’nde soba patlaması: 1 ölü, 2 yaralı

Olay dün gece saat 22.00 Civarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde Demirci dükkanında meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir iş yerinde sobaya tiner dökülmesi sonucunda sobanın patladığı ve yangın çıktığı bildirildi. Çıkan yangında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kerem Şentürk kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çıkan yangında ağır yaralı olarak kurtulan E.Ç ve E.K Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.