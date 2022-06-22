Kırkpınar ne zaman 2022, hangi tarihler arasında yapılacak? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

KIRKPINAR TUR ÜCRETLERİ NE KADAR?

64 sporcu Kırkpınar'a katılacak. Pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri belli oldu. Ücretler şöyle:

Yolluk ücretleri: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iştirak edecek başpehlivanlara 2 bin 100 TL, başaltı pehlivanlarına bin 700 TL, büyük orta pehlivanlara bin 100 TL, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 650 TL, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 500 TL.

Tur ücretleri: Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 140 TL, başaltı pehlivanlarına 100 TL, büyük orta pehlivanlarına 80 TL, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 70 TL, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 60 TL.