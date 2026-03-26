Kirli ayakkabılarını çıkartıp markete girdi

İmranlı ilçesinde belediyede temizlik işlerinde çalışan ve ilçe sokaklarını temizlemekte görevlendiren işçi Şerif Koç, mola sırasında markete girmek istedi. Cadde ve sokakların temizliği sırasında ayakkabısı kirlenen Koç, markette çalışan personelin marketi temizlediğini görünce kirli ayakkabılarını çıkararak eline aldı.

Alışverişini tamamlayan Koç, daha sonra marketten çıkarak yeniden ayakkabısını giydi. Temizlik işçisinin market ayakkabılarını çıkarmasını market personeli tebessümle karşıladı. İşçinin ayakkabılarını çıkarak alışveriş yaptığı o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.