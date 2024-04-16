Kırmızı bülten ile aranan cinayet zanlısı Sırbistan’da yakalandı

Olay, 13 Nisan Cumartesi saat 13.00 sıralarında Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi yakınındaki zeytinlikte meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlik alana ot toplamaya giden bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ölen kişinin Eyüp Çelik olduğunu ve tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cinayete ilişkin soruşturma başlatan polis; Eyüp Çelik'in husumetli olduğu ağabeyi Erol Çelik tarafından öldürüldüğü saptadı. Yapılan araştırmada şüpheli Erol Çelik'in uçak ile Sırbistan'a gittiğinin öğrenilmesi üzerine Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü koordineli çalışma başlattı.

İNTERPOL İLE İLETİŞİM KURULDU

Cinayet zanlısı Erol Çelik'in, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından 16.10 kalkışlı Sırbistan Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na 17.15 varışlı uçağa bindiği tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı arasında kurulan iletişimin ardından, Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Erol Çelik, Sırbistan Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na indikten bir süre sonra Sırbistan polisi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erol Çelik, Türkiye'den gelen İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

HUSUMETLİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'e getirilen Erol Çelik'in, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Cinayeti itiraf eden Erol Çelik'in ifadesinde; kardeşi Eyüp Çelik ile husumetli olduğu olay günü tartışmaları sonucu yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erol Çelik, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.