Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu yakalanarak Türkiye’ye iade edildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

ULUSLARARASI OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan'da, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. Gürcistan'da, "iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, silahla geceleyin iş yerinde yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma, silahla tehdit ve suç üstlenme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. Gürcistan'da, "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. Gürcistan'da yakalandı.

ALMANYA, ARNAVUTLUK VE BELÇİKA'DAN DA İADELER GERÇEKLEŞTİ

"Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. Almanya'da, "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. Almanya'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. Almanya'da yakalandı. "Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. Arnavutluk'ta, "hırsızlık (2 kez), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme (2 kez), mala zarar verme (2 kez), iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. ise Belçika'da yakalandı.

ULUSAL DÜZEYDE ARANANLAR DA GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

"Dolandırıcılık, mühür bozma, vergi usul kanununa muhalefet, 1072 sayılı kanuna aykırılık" suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. ile "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık" suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

BAKAN YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Emeği geçenleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.