Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal düzeyde aranan 3 şüpheli yakalandı

Türkiye ve Gürcistan güvenlik birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 16 kişi yakalandı.

TOPLAM 16 ŞAHIS YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar yakalandı.

UYUŞTURUCU, KASTEN YARALAMA, TEHDİT, CİNSEL SALDIRI, SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA…

Yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde ticareti, kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, canavarca hisle öldürme, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, suç örgütü kurma, silahla yağma, hırsızlık, kaçakçılık, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve suç örgütüne üyelik gibi çok sayıda suçtan arandıkları belirlendi.

"İADE İŞLEMLERİ DERHAL BAŞLATILDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Operasyonlar neticesinde yakalanan şahısların ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.