Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Almanya, Karadağ ve Kazakistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nca Almanya, Karadağ, Kazakistan'daki ülkelerin emniyet birimleriyle yürütülen ortak operasyon kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan R.R. Almanya'da, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan aranan T.B. Karadağ'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan Y.E.A. Kazakistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu kabine döneminde kırmızı bültenle ve difüzyonla aranan 500 suçlunun Türkiye'ye getirildiği bilgisini veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.