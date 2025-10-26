Kırmızı bültenle aranan 9 Ulusal düzeyde aranan 1 suçlu Türkiye’ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı görevlileri ile İstihbarat, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışması Kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal düzeyde aranan 1 suçlu Türkiye'ye getirildi.

TEK TEK YAKALANDILAR

"DEMİRÖZLER" adlı organize suç örgütü üyesi S.T., "kasten öldürme" suçundan Rusya'da, S.K., "banka veya kredi kartı dolandırıcılığı" suçundan Almanya'da, Ş.S., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Almanya'da, Ö.Y., "kasten öldürme" suçundan Almanya'da, H.A.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan Gürcistan'da, .G., "yağma, örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma" suçlarından Gürcistan'da, A.G., "silahlı yağma" suçundan Belçika'da, Ü.K., "yağma, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Bulgaristan'da, M.U., "dolandırıcılık ve sahtecilik" suçlarından Rusya'da yakalandı. Ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ulusal düzeyde aranan H.Y. de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

"NEREDE OLURSA OLSUN YAKALAYACAĞIZ"

Yürütülen operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.