Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı bültenle aranıyordu: Avusturyalı uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 20:00

Kırmızı bültenle aranan Avusturalya uyruklu E.B., Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonla Mersin'de yakalandı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturalya uyruklu E.B.'nin Mersin'in merkez ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edildi.

Ekipler belirlediği Yenişehir İlçesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, kırmızı bültenle aranan Avusturyalı E.B., yakalanarak gözaltına alındı. E.B'nin Avusturya'da büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının baronu olmakla suçlandığı öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MERSİN #AVUSTURYA

